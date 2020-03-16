MHP Kadın Kolları’ndan 8 Mart etkinliği

MHP Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu, şehitler, şehit anaları ve şehit yakınlarına ithaf edilen sergiyi beğeni ile gezen teşkilat mensuplarına etkinlik hakkında bilgi verirken, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve Belediye Başkanı Ali Sülük, serginin organizasyonunda emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük, “İl Başkanı Agah Karapıçak, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu “Hayme Ana Devlettir” isimli resim sergisini inceledik. Bu güzel organizasyondan dolayı, kadın kollarımızı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)