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MHP Kadın Kolları’ndan 8 Mart etkinliği

Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çorum Caddesinde Murat Aşçı’ya ait işyerinde ‘Hayme Ana Devlettir’ isimli resim sergisi açıldı. Şehitler, eş ve analarına ithaf edilen sergiyi MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl yönetimi, MHP İlçe Yönetimi, Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Belediye Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları gezdi.

MHP Kadın Kolları’ndan 8 Mart etkinliği

Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çorum Caddesinde Murat Aşçı’ya ait işyerinde ‘Hayme Ana Devlettir’ isimli resim sergisi açıldı. Şehitler, eş ve analarına ithaf edilen sergiyi MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl yönetimi, MHP İlçe Yönetimi, Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Belediye Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları gezdi.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:05
MHP Kadın Kolları’ndan 8 Mart etkinliği

MHP Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu, şehitler, şehit anaları ve şehit yakınlarına ithaf edilen sergiyi beğeni ile gezen teşkilat mensuplarına etkinlik hakkında bilgi verirken, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve Belediye Başkanı Ali Sülük, serginin organizasyonunda emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük, “İl Başkanı Agah Karapıçak, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu “Hayme Ana Devlettir” isimli resim sergisini inceledik. Bu güzel organizasyondan dolayı, kadın kollarımızı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)

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