MHP İlçe Başkanları toplandı

Ziyarette ilçelerle ilgili mevcut durumla ilgili konular görüşüldü. Tavsiye ve öneriler değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.

İlçe Başkanları göreve yeni atanan ve Milliyetçi Hareketin her alanda söz sahibi ve başarılı olması için yoğun bir tempoda çalışan İl Başkanı Agah Karapıçak’ın her zaman yanında olduklarını beyan ettiler.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise ziyaretten ve İlçe Başkanlarının gayretli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman istişare içinde ve Hareketin Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin emirleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)