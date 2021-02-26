MHP İlçe Başkanları buluştu

MHP İl Başkanı Karapıçak, MHP İlçe Başkanları ile yaptıkları toplantıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Karapıçak sosyal medya hesabından toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “İlçe Başkanlarımızla bir araya gelerek gündeme dair kısa değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Milliyetçi Hareket Partisi Vatanını, Milletini, Bayrağını seven herkesin otağıdır. Bir günümüzü bile boş geçirmeden, her günümüzü insanımızı kazanmakla, Cumhur İttifakının başarısına ortak etmekle geçireceğiz. Geleceğe daha sağlam yürümek için bugün safları herzamankinden daha sıkı tutacağız. Çorum İçin Gelecek Milliyetçi Hareket”

(Haber Merkezi)

