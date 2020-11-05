MHP İl Başkanı Agah Karapıçak mazbata aldı

Yönetimi ile birlikte önceki gün İlçe Seçim Kurulu’na giden ve mazbatasını alan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Devlet Bahçeli’nin takdiri ile 18 Eylül 2019 tarihinde göreve gelen yönetimlerinin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılan genel kurul ile güven tazeleyerek yeniden seçildiğini hatırlatan Karapıçak, “Bugünde burada görev yetki belgemiz olan mazbatamızı almış bulunmaktayız. Yönetim olarak gayemiz 20 yılı aşkın süredir ilimizde devam eden fetret devrini sonlandırmaktır.

Yıllardır hapsolduğumuz, camiamızdaki kısır çekişmelere son vermektir. Türk’e yakışan bir vakarla titreyip kendimize dönmektir. İnşallah kutlu yürüyüşümüz Çorum için yeni bir milat olacaktır. Yönetim olarak cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava şehitlerimizin emaneti olan kutlu davamızı, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin her daim emrinde olarak ilimizde hak ettiği mertebeye taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Mazbatamızın ilimize, ülkemize, vatan ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada bizlerle beraber olan İlçe Başkanlarıma, Belediye Başkan ve Vekillerine, Kamu Sen ve TÜRKAV başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kongrede Agah Karapıçak başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer almıştı: “YÖNETİM KURULU: Abdullah Emre Saha, Ahmet Namlı, Ahmet Tapan, Aybars Çilingir, Aytaş Hızarcı, Büşra Sönmez, Cemal Özyılmaz, Emre Aydemir, Erdinç Yıldırım, Erkan Kabakcı, Fatih Teryaki, Hasan Zorlu, Kadri Güben, Kamil Yiğit, Kenan Kurşun, Kerem Şiranlıoğlu, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Ölçen, Mustafa Özelçi, Nihat Tığlı, Nurullah Müstet, Osman Çöl, Yasemin Ekmen Lek, Yasemin Koçak. ÜST KURUL DELEGELERİ: Agah Karapıçak, Reşit Büzkaya, Yasin Şahin, Murat Soruk, Satılmış Karatağ, Hüseyin Güneş, Ali Alıcı, Şuayip İpek, Ahmet Gelgör, Ali Sülük, Mesut Ocaklı. DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ: İsmail Acar, Mustafa Bilgen, Mustafa Özcan, Mahir Özyılmaz, Rüstem Yaşar, Ali Osman Geylan, Melih Hoşbaş.”

(Haber Merkezi)