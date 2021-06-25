“MHP, esnafın yanında olmaya devam edecek”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri esnafları ziyaret ederek hayırlı, bereketli, bol kazançlı işler dilendiğinde bulundular. Sanayi esnaflarıyla sıcak temas kurmaya devam edeceklerinin altını çizen Karapıçak, vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler üretmek için üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında sanayi esnafının yoğun ilgisiyle karşılanan MHP İl Başkanı Karapıçak memnuniyetini dile getirerek “Bizler şehrimizin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın yanında olduğumuzu ve her zaman parti kapısının bütün vatandaşlarımıza açık olduğunu belirtmek istiyorum. Esnafımızın şikâyet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız” diye konuştu.

Pandemiden dolayı 2020-2021 yılının Türkiye ve Çorum açısından zor geçtiğini ve gelecek adına ümitlerin korunması gerektiğine vurgulayan Karapıçak, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehrin gelişimi ve kalkınması için her zaman Çorum sanayicilerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sanayide üretimin devam etmesi için gerekli tüm desteği esnafımıza vermeye hazırız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

(Haber Merkezi)

