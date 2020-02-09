MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Reşit Büzkaya getirildi. 

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, parti merkezinde düzenlenen törenle yetki belgesini Büzkaya'ya verdi.

Karapıçak, törende yaptığı konuşmada, Büzkaya'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın görevlendirmesiyle merkez ilçe başkanlığı görevine getirildiğini aktardı.

Kendisinin de Bahçeli'nin takdiriyle il başkanlığına getirildiğini hatırlatan Karapıçak, "Tek gayesi ülkesi, milleti ve vatanın geleceği olan milliyetçi hareketin, vatan sancağını daha ileri taşımak adına 4,5 aydır çalışmalarımızı durmadan, yorulmadan sürdürmekteyiz. Makamlar sayesinde yükselen değil, makamları yükseltmektir gayemiz. Merkez ilçe başkanlığı bayrağını devralan yeni yönetim kurulumuza başarı diliyorum. Bugüne kadar teşkilatlarımıza görev yapmış bütün arkadaşlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Büzkaya ise uzun yıllar MHP çatısı altında bulunduğunu söyledi.

Neferi olduğu partide öncekilerden daha büyük bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu dile getiren Büzkaya, "Bu kutlu emaneti şahsıma layık gören liderimiz Devlet Bahçeli'ye ve genel merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Büzkaya, toplantının ardından partililerin tebriklerini kabul etti.

AA