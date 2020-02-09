Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -6°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Reşit Büzkaya getirildi

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Reşit Büzkaya getirildi. 

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Reşit Büzkaya getirildi

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Reşit Büzkaya getirildi. 

09 Şubat 2020 Pazar 01:04
MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Reşit Büzkaya getirildi

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, parti merkezinde düzenlenen törenle yetki belgesini Büzkaya'ya verdi. 

Karapıçak, törende yaptığı konuşmada, Büzkaya'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın görevlendirmesiyle merkez ilçe başkanlığı görevine getirildiğini aktardı. 

Kendisinin de Bahçeli'nin takdiriyle il başkanlığına getirildiğini hatırlatan Karapıçak, "Tek gayesi ülkesi, milleti ve vatanın geleceği olan milliyetçi hareketin, vatan sancağını daha ileri taşımak adına 4,5 aydır çalışmalarımızı durmadan, yorulmadan sürdürmekteyiz. Makamlar sayesinde yükselen değil, makamları yükseltmektir gayemiz. Merkez ilçe başkanlığı bayrağını devralan yeni yönetim kurulumuza başarı diliyorum. Bugüne kadar teşkilatlarımıza görev yapmış bütün arkadaşlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi. 

Büzkaya ise uzun yıllar MHP çatısı altında bulunduğunu söyledi. 

Neferi olduğu partide öncekilerden daha büyük bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu dile getiren Büzkaya, "Bu kutlu emaneti şahsıma layık gören liderimiz Devlet Bahçeli'ye ve genel merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Büzkaya, toplantının ardından partililerin tebriklerini kabul etti. 

AA

İlgili Haberler
“Çorum, ortak paydamız”
“Çorum, ortak paydamız”
Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası
Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası
POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI 
POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI 
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı
Altan Akpınar’ın babası vefat etti
Altan Akpınar’ın babası vefat etti
Çevreye rastgele ateş etmek istedi
Çevreye rastgele ateş etmek istedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim