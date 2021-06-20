MHP Çorum heyetinden Genel Merkez çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçtiğimiz aylarda yapılan olağan kongresinde göreve gelen Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İsmail Faruk Aksu, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu’nu tek tek ziyaret eden MHP Çorum heyeti görevlerinde başarı diledi.

Partinin ilgili birimlerine merkez ve ilçelerin talep ve sorunları iletilerek destek istenilen ziyarette Karapıçak ve beraberindeki MHP heyeti Ankara çıkarmasında MYK Üyesi hemşehrimiz A. Kürşat Azkur ile de biraraya gelmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Türk milletinin son kalesi, Hareketimizin Genel Merkezine İlçe Başkanlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. MHP Türkiye'nin teminatı, eğilmeyecek başı ve kesilmeyecek sesidir” dedi.



(Haber Merkezi)

