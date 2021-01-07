MHP Belediye Meclis üyelerinden 5 adet tekerlekli sandalye bağışı

MHP Belediye Meclis Üyeleri Selim Güloğlu, Abdulhaluk Çatalpelit, Halil İbrahim Özcan, Bilal Armutlu tarafından temin edilen 5 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çorum Valiliği’ne teslim edildi.

Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüşen MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Grubu olarak Sn. Valimiz Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere 5 adet tekerlekli sandalyeyi teslim ettik. İlgi ve alakasından dolayı Sn. Valimize teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)