MHP 53.’ncü yaşını kutluyor

MHP’nin Türk milletinin yegane ümidi ve son kalesi olduğunu dile getiren Agah Karapıçak, partilerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

“BİR ÜLKÜNÜN PEŞİNDE 53 YIL” başlıklı açıklamasında tam 53 yıl önce 9 Şubat 1969 tarihinde merhum Alparslan Türkeş’in ülkenin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir çağı ve yeni bir Ergenekon’u müjdelediğini belirten MHP İl Başkanı Karapıçak; “Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk Milliyetçiliği kuvveden fiile geçerek Üç Hilal sembolümüzle 9 Şubat 1969’da Milliyetçi Hareket Partisi ismiyle varlığını haykırdı. Asırlarca kıtaları aydınlatan Üç Hilal, milli diriliş ve milliyetçi uyanışın bir kez daha sembolü haline geldi. 1948’de kurulan Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne fert fert, emek emek, etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, tomurcuk olup açıldık, zaman içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşıp 53 yılla buluştuk” diye konuştu.

“Bugün imrenilecek bir sevinci müsterih bir vicdanla yaşıyoruz. MHP’nin 53.’ncü yılını kutluyoruz” diyen Agah Karapıçak yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Partimizin Kurucusu Cennet Mekan Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş Bey'den kutlu emaneti devralarak, Aziz Türk Milletinin varlığı, birliği, dirliği adına çizgisi ve mücadelesinden asla taviz vermeden, hayatının her kademesi davası ve yine aziz Türk Milleti için fedakarlıklarla dolu olan Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in " Önce Ülkem ve Milletim, sonra Partim ve ben" seslenişi ile kutlu yoluna kararlılık ve emin adımlarla devam etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin şan ve şeref dolu 53 yılında, anadan, yardan, serden geçerek Türk Milleti ve onun kutlu Devleti için ömürlerini feda eden yiğit ülkü erlerini minnetle yad ediyoruz. Tarihin şeref levhalarında asılı duran aziz şehitlerimiz başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Mareşal Fevzi Çakmak’a, Osman Bölükbaşı’ndan Başbuğ Alparslan Türkeş’e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetimizin kutup başlarına Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyoruz.

Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, sebatları devasa gazilerimize, sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Türk Milletinin yegane ümidi, son kalesidir. Partimizin 53. yılının Dava Arkadaşlarımıza ve Aziz Milletimize Hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

