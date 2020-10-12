MHP 100 çocuğu sevindirecek

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıcak, bilgisayarı olmadığı için internet üzerinden canlı derslere katılamayan çocuklar için seferberlik başlattı. Hediyeler karşısındaki mutlulukları çektikleri videolarla ifade eden öğrenciler, sevinçlerini paylaştı. Pandemi sürecinde adeta okullarına ve arkadaşlarına hasret kalan minik öğrenciler içerisinde bilgisayarı ya da tableti olmadığı için zorluk yaşayanların imdadına MHP teşkilatı yetişti. Tespiti yapılan ailelerin kapılarını çalarak, anlamlı bir misafirliğe adım atan MHP yöneticileri, çocukların yüzünü güldürdü. 100 çocuk hedefiyle yola çıkan MHP teşkilatı, “100 çocuk 100 tablet, MHP ile yüzler gülsün” sloganıyla sürdürdükleri eğitime destek kampanyasında önemli bir farkındalığa imza attı. MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, interneti olmayan evlerin internet bağlantılarını da gerçekleştirdiklerini aktardığı açıklamasında, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın, eğitimden geri kalmamaları ve yarınlarına umutla bakabilmeleri için onların yanlarında olduğumuzu ifade etmeye gayret ediyoruz. Bizimkisi bir farkındalığın fitilini ateşlemek. İstiyoruz ki, imkanı olan herkes şu zamanda eğitimden geri kalma tehlikesi bulunan evlatlarımıza kol kanat gersin. Hediyesini sunduğumuz evlatlarımızın mutluluklarını ifade ettikleri videolar ve sayısız teşekkür alıyoruz. Onların gönlünde yerimiz olursa, Allah katında da yerimiz olur inancındayız. Herkesi imkanları ölçüsünde duyarlı olmaya ve çevresini bu anlamda görüp gözetmeye davet ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)