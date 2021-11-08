Mezhep ayrımcılığını körüklemek bu memlekete en büyük kötülüktür

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olarak yorumlanan bu sözleri nedeniyle, Karaman’a sosyal medyada öfke yağarken, pek çok medya organında da konu geniş biçimde tartışılıyor. Mezhep ayrımı yüzünden 1980 Çorum olaylarında büyük acılar yaşamış Çorum’da ise, duyarlılık ve tepki doruğa çıktı.

Prof. Karaman, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya, aynen şu karşılığı vermişti: “Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam’a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir Müslümandır. Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa, o genç ile Sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz.”

(Haber Merkezi)

