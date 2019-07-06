Mezbaha’nın etrafında dolgu çalışması devam ediyor

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Mezbaha’nın kesime hazır hale geldiğini ancak çevre düzenlemelerinin devam ettiğini belirtti. Başkan Dr.Halil İbrahim Aşgın “Çorum’a modern bir mezbaha kazandırdık. Mezbahayı şu an için kesime hazır hale getirdik ekiplerimiz çevre düzenlenmesinin tamamlanması için yoğun çaba harcıyorlar. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz tarafından mekanik dolgusu tamamlandı ve çevre tretuvar çalışmaları da sonlandırıldı. Yaklaşık 1800 ton asfalt serim işlemini de en kısa zamanda tamamlayarak mezbahayı Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)