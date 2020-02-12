Mezbaha hizmet vermeye başladı

Çalışmaları yerinde incelemek üzere mezbahaya giderek Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın’dan bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük mezbahasını hizmete açtıklarını söyledi. Mezbahanın kapasitesinin yanında hem hijyenik olarak hem de teknolojik açıdan da bölgenin en iyisi olduğunu kaydeden Aşgın, “Mezbahamızdaki kesimlere artarak devam eden bir talep var. Hemşehrilerimize, şehir merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki tüm kasaplarımızı burada kesim yapmaya davet ediyoruz. Nakliye araçlarımız, teçhizatlarımız ve personelimiz ile son derece modern kesimhanemiz Çorum’un hizmetinde. Sadece mezbaha değil soğuk hava depolarımız da son derece hijyenik ve donanımlı” dedi.

Tesisin günlük 500 küçükbaş ve 255 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, helal kesim ve hijyene önem verdiklerini, depolarda da son sistem ozonlama sistemlerinin mevcut olduğunu vurguladı.

Mezbahanın hemen yanında yer alan Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın da bölgenin en canlı pazarlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Törensel açılış için Sayın Tarım Bakanımızı bekliyoruz. Sayın Bakanımız geldiğinde de görkemli bir tören ile kapsamlı ve geniş bir katılımla açılış töreni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)