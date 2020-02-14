“Mezbaha, Çorum’a yakıştı”

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisi’nin bölgedeki en lüks ve hijyenik mezbaha olduğunun altını çizen ÇESOB Başkanı da olan Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Gür, yapılan yatırımın halkın sağlığına da yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti. Gür, “Çorum Belediyemiz tarafından açılan yeni Çorum mezbahamız tüm esnaf sanatkârımıza, üreticimize hayırlı olsun. Belediyemiz bu tesisi yaparken ekonomik olarak hiçbir şeyden kaçınmadı. Halkımızın hijyenik şekilde et yiyebilmesi için her türlü detayı düşünerek tesisi donattı. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkes teşekkür ediyorum.” dedi.

Mezbahanın diğer kesimhanelere göre daha temiz ve gelişmiş olduğunu vurgulayan Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Gür, hayvan üreticilerine de çağrıda bulunarak “Bu tesislerin aktif halde çalışabilmesi için de mutlaka özveriyle bu tesislerdeki yapılacak kesimlere destek olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da Çorum kasaplarını, lokantacılarını ve üreticileri mezbahamızda kesim yaptırmaya bekliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)