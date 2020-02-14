Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

“Mezbaha, Çorum’a yakıştı”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ile Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Recep Gür, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum’a kazandırılan yeni mezbahanın Çorum’a çok yakıştığını söyleyen Recep Gür, kasaplara ve üreticilere de çağrıda bulunarak bu büyük yatırıma destek olunması gerektiğini belirtti.

“Mezbaha, Çorum’a yakıştı”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ile Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Recep Gür, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum’a kazandırılan yeni mezbahanın Çorum’a çok yakıştığını söyleyen Recep Gür, kasaplara ve üreticilere de çağrıda bulunarak bu büyük yatırıma destek olunması gerektiğini belirtti.

14 Şubat 2020 Cuma 22:20
“Mezbaha, Çorum’a yakıştı”

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisi’nin bölgedeki en lüks ve hijyenik mezbaha olduğunun altını çizen ÇESOB Başkanı da olan Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Gür, yapılan yatırımın halkın sağlığına da yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti. Gür, “Çorum Belediyemiz tarafından açılan yeni Çorum mezbahamız tüm esnaf sanatkârımıza, üreticimize hayırlı olsun. Belediyemiz bu tesisi yaparken ekonomik olarak hiçbir şeyden kaçınmadı. Halkımızın hijyenik şekilde et yiyebilmesi için her türlü detayı düşünerek tesisi donattı. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkes teşekkür ediyorum.” dedi.

Mezbahanın diğer kesimhanelere göre daha temiz ve gelişmiş olduğunu vurgulayan Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Gür, hayvan üreticilerine de çağrıda bulunarak “Bu tesislerin aktif halde çalışabilmesi için de mutlaka özveriyle bu tesislerdeki yapılacak kesimlere destek olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da Çorum kasaplarını, lokantacılarını ve üreticileri mezbahamızda kesim yaptırmaya bekliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Kolaylı’dan Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür
Kolaylı’dan Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür
“THK son yıllarda olağan üstü bir ivme kazandı”
“THK son yıllarda olağan üstü bir ivme kazandı”
Ocak ayında 675 konut satıldı
Ocak ayında 675 konut satıldı
Çorumlu kadın vahşice öldürüldü
Çorumlu kadın vahşice öldürüldü
Aşgın’dan YEDAM ziyareti
Aşgın’dan YEDAM ziyareti
CHP Merkez İlçe Gençlik’te bayrağı “Uğur Eke” omuzladı
CHP Merkez İlçe Gençlik’te bayrağı “Uğur Eke” omuzladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim