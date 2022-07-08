Mezarlıklarda kapsamlı bakım

Şehri köşe bucak bayrama hazırlayan Belediye, mezarlıklarda yaptığı bakımlarla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha nezih ortamlarda yapmalarını sağlıyor.

Kabristan ziyaretinin bizim dinimizde önemli bir yeri olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrin genelinde bayram temizliği yaptık ama bunların en önemlisi mezarlıklarımızı köşe bucak temizledik, bakımlarını yaptık. Hemşehrilerimiz kabir ziyaretlerini daha nezih ortamlarda yapsınlar diye tüm kolaylığı sağladık” dedi ve tüm Çorumluların Kurban Bayramını şimdiden tebrik etti.

Arife günü sebebiyle kabir ziyareti yapan Çorumlular, mezarlıkların temizliği ve bakımı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediyenin kabir ziyaretinde kabirlere su dökmesi için su tankerleriyle mezarlığın çeşitli yerlerine su koyması da vatandaşları oldukça memnun etti.



(Haber Merkezi)

