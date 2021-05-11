Mezarlıklarda bayram temizliği

Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getirdi. Bayrama özel yapılan çalışmada mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirildi.

Mezarlık içerisinde bulunan tüm çeşmelerin bakım ve onarımını yapan ekipler haşerelere karşı ilaçlama çalışması da yaptı. Çorum Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi tüm mezarlıkları temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.