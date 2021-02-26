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Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yeni bina

Çorum Belediyesi’nin Ulumezarlık yanında yaptırdığı yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası için temel atma töreni düzenlendi.

Güncel 26.02.2021, 21:10
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Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yeni bina

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Müftü Vekili Adem Aygül ile Belediye Meclisi üyeleri ve Belediye yetkililerinin katıldığı temel atma töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Temel atma öncesinde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, toplam 3223 metrekare alanı bulunan 2 katlı, 6 adet ofis, 2 adet bekleme odası, taziye odası, 14 morg kabini ve 2 adet gasilhanenin yer alığı yeni binanın yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Aşgın’ın konuşmasının ardından temel atma butonu protokol üyelerince çalıştırıldı.

(Haber Merkezi)

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