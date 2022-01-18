Mezarlıklar Müdürlüğü inşaatı tam hızla sürüyor

Çorum Ulumezar yanında inşa edilen Mezarlıklar Müdürlüğü binası, bünyesinde yer alacak morg, gasilhane ve taziye alanları ile önemli bir ihtiyaca cevap verecek.



Belediye doğumdan ölüme her alanda Çorum halkına hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşların en zor günlerinde yanında olup onlara destek olmak amacıyla daha önceden cenaze defin işlemlerini tamamen ücretsiz hale getiren Belediye, cenaze yakınlarına kolaylık sunmak amacıyla önemli bir eksikliği daha gideriyor. Ulu Mezarlık alt kapısının hemen yanında bulunan alana inşa edilen yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binasında sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mezarlıklar Müdürlüğü inşaatına incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Aşgın, 3 bin 223 metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni Mezarlıklar Müdürlüğü’nün iki kattan oluşacağını, bina içinde 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane bulunacağını dile getirdi.



(Haber Merkezi)

