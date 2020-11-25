Mezarlıklar Müdürlüğü binası için ihale yapıldı

Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurundaki ihaleye 9 firma katıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre Çepni Mahallesi Ulumezar’ın Kuzey Batı kısmında mevcut Belediye Hizmet Alanı işaretli arsanın üzerine yaklaşık 530 metrekarelik alanda 330 iş günü içinde yapılacak olan Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işi için başvuruda bulunan firmalardan Cengiz Bingöllü ve Akdağ Yapı İnşaat firmaları eksik bilgi ve belge nedeniyle ihale dışı kaldı.

Yaklaşık maliyeti 3 milyon 528 bin TL olan iş için Zafer Koçak 2 milyon 483 bin TL ile en iyi teklifi verdi. İkinci en iyi teklif Serdar Özer & Kazım Kurt iş ortaklığından 2 milyon 690 bin TL olarak gelirken, Hasber İnşaat Taahhüt Madencilik 2 milyon 782 bin TL, Dek Taahhüt Enerji Yapı 3 milyon 94 bin TL, Beyazsiyah İnşaat 3 milyon 123 bin TL, Kadir Halid Yazıcı 3 milyon 329 bin TL, Mustafa Tuna ise 3 milyon 688 bin TL’lik teklif sundu. Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

Öte yandan Ulumezarlık yanına inşa edilecek olan Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü içinde morg, gasilhane ve taziye alanı gibi bölümler de yer alacak. Böylece cenaze yakınları, definle ilgili tüm işlemlerini daha kolay yapabilecek. İki kattan oluşacak olan binada 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane yer alacak.

(Haber Merkezi)