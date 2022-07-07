Mezarlıklar bayrama hazır

Aşgın, “Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin daha nezih bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

