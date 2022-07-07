Mezarlıklar bayrama hazır
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Güncel 07.07.2022, 19:29
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Aşgın, “Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin daha nezih bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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