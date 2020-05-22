Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazır

Kent merkezindeki üç mezarlık, Ramazan Bayramı öncesi belediye ekiplerinin yoğun bir çalışmasıyla bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ulu Mezarlık'taki ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Düzenli olarak yaptıkları bakım ve temizlik çalışmalarına ilave olarak mezarlıklardaki ağaçların budanması, kaldırımların düzenlenmesi, çimlerin biçilmesi ve genel çevre temizliğinin yapılması gibi geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını belirten Candan, kent merkezindeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretlerine hazır hale getirdiklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mezarlık ziyaretleri için çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden Candan, şöyle devam etti:

"Mezarlıklarımız tertemiz. Her türlü bakım onarım çalışmasını şu anda tamamlamak üzereyiz. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını düşünüyoruz. Hemşehrilerimizden özellikle rica ediyoruz, ziyaret sırasında sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyelim. Ayrıca mezarlıklarda bulunan sulama kaplarını, başka bir vatandaşımızın temas etmemesi için kaldırıyoruz. Bu konuda hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. Yarın saat 19.00'a kadar mezarlıklarımız açık olacak. Mezarlık ziyaretlerinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için Çorum Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık."

Candan, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara maske verileceğini ve ateşlerinin ölçüleceğini sözlerine ekledi.