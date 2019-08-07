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Mezarlıklar bayram da gül kokacak

Çorum Belediyesi dini bayramlarda geleneksel hale getirdiği Arefe günü mezarlıklarda gül dağıtımını Kurban Bayramında da bozmayacak. 

Mezarlıklar bayram da gül kokacak

Çorum Belediyesi dini bayramlarda geleneksel hale getirdiği Arefe günü mezarlıklarda gül dağıtımını Kurban Bayramında da bozmayacak. 

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:45
Mezarlıklar bayram da gül kokacak

Her bayram olduğu gibi bu bayramda Arefe günü mezarlıklarda gül dağıtılacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Arefe günü kabir ziyaretleri bizim için çok önemli. Orada metfun yatan yakınlarımızın bayramını kutlamak, onları kabirleri başında hayırla yâd etmek için milyonlarca insan kabristanlara akın ediyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak, şehir merkezimizde bulunan 4 mezarlığımızın otları biçtik, içerisindeki yolları düzenledik ve temizliğini yaptık. Hemşehrilerimiz kabristanda yatan yakınlarını daha rahat, daha huzurlu bir şekilde ziyaret etsin diye belediye olarak üzerimize düşeni eksiksiz olarak yapıyoruz. Yıllardır geleneksel haline gelmiş olan Çorum Belediyesinin Arefe günlerinde mezarlıklarda gül dağıtımı bu yıl da yapılacak. Rengarenk güllerle mezarlıklar adeta çiçek bahçesine dönerken aynı zamanda mis gibi kokacak” dedi. 
Güller, Arefe günü sabah namazından sonra şehir merkezinde bulunan Ulu Mezarlık, Hıdırlık Mezarlığı, Çiftlik Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında dağıtılmaya başlanacak. 

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