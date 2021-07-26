Mezarlığın geç açılması tepki çekti

Çorumlular her yıl olduğu gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı sabahında da aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret etmek amacıyla Ulumezar’a geldi.

Kurban Bayramı namazının ardından ilk geldikleri yer olan Ulumezar’da kapıyı kapalı bulan vatandaşlar sevdiklerinin mezarını ziyaret etmek için geldikleri mezarlıkta büyük bir şok yaşadı. Ulumezar'da dış kapıların kilitli olması nedeniyle çok sayıda vatandaş ziyaretini yapabilmek için kapıların açılmasını beklerken, konuyu sosyal medyada da gündeme taşıdılar.

Belediye’ye durumun bildirilmesinin ardından vatandaşlar yaklaşık 45 dakikalık bir gecikme sonrasında kapıların açılmasıyla mezarlığa girebildiler.

(Haber Merkezi)

