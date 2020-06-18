Mezar yeri hazırlama ve defin hizmet alım ihalesi yapıldı

İşin yaklaşık maliyetinin 168 bin lira olduğunun belirtildiği ihale EKAP üzerinden gerçekleştirilirken ihaleye 9 firma teklif verdi. Üç firmanın evrakında eksik bulunması nedeniyle teklifinin geçerli sayılmadığı ihalede Mustafa Tuna 138 bin 400, Vuslat elektronik 138 bin 800, Doğutaş inşaat 158 bin 800, Emin Temizlik 206 bin, Sait Kısa 266 bin 400 lira Oran İnşaat 450 bin lira teklif verdi. Tekliflerin incelenmesinin ardından açıklanacağı belirtildi. (Haber Merkezi)