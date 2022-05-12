Meyvelerde karaleke hastalığına dikkat
Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, elma ve armut bahçesi olan çiftçileri “karaleke” hastalığına karşı ilaçlama yapmaları yönünde uyardı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticileri karaleke hastalığına karşı ağaçların ilaçlama zamanının geldiği yönünde uyarıda bulundu.
Güncel 12.05.2022, 01:02
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Elma ve armut ağaçlarında karaleke hastalığına karşı ilaçlama zamanı geldiğini kaydeden Sarı, “Elma ve armut ağaçlarının yaprak, meyve sürgünlerini hastalandıran karaleke etmeni yapraklarda lekeler oluşturup ileri dönemde bu lekeli yapraklar dökülerek verim azalmasına neden olur. Meyvede oluşan lekeler, meyvenin gelişmesini engelleyerek, şekilsiz ve pazar değeri düşük ürün elde edilir. Bu hastalık ile mücadele tedavi edici değil koruyucu mahiyette olduğundan ilaçlama zamanları önemlidir. Özellikle bahar yağışlarının bol olduğu yıllarda daha da önem kazanmaktadır. Mutlaka ilaçlama yapınız” dedi. (Haber Merkezi)
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