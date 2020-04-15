Meyve yetiştiricilerine bordo bulamacı uyarısı

Pek çok mantari ve bakteriyel enfeksiyonların oluşturduğu yaprak lekelerine, antraknoz, yanıklık ve özelliklede mildiyö etmenlerine karşı bordo bulamacının mükemmel bir reaksiyon verdiğini ve bordo bulamacının birçok hastalığa karşı sigorta ilaçlaması olarak yapıldığını belirten Yakup Sarı, uygulamanın aynı zamanda ekonomik bir yöntem olduğunu da bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı, yaptığı açıklamada bütün meyve ağaçlarında bu günlerde bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı koruyucu olarak yüzde 1,5'luk bordo bulamacı kullanılması gerektiğini söyledi.

Bordo bulamacının kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi bakır sülfat (göztaşı) ve kireçle hazırlanabileceğini ifade eden Yakup Sarı, “Bordo bulamacı yüzde 98 oranında bakır sülfat (göztaşı) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır. Karışım hazırlanırken Bakır Sülfat ve Kireç ayrı ayrı kaplarda eritilmeli Bakır Sülfat eriyiği kirecin üzerine dökülerek karıştırılmalıdır; tam tersi yapıldığında reaksiyon farklı olmakta ve bordo bulamacı olmayıp bozuk bir kimyasal oluşmaktadır. Bordo Bulamacının kimyasal özellikleri sebebiyle içine herhangi bir ilaç ya da kimyasal karıştırılmadan tek başına uygulanması gerekmektedir.

Özellikle ilkbaharda gözler uyanmadan önce meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında çıkabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı olmaktadır. Sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacı kullanılmadan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede tam başarıya ulaşmak mümkün değildir. Özellikle İlkbaharda budama işleminden sonra yapılan bordo bulamacı uygulaması ağaçlarda oluşan yara dokusundan hastalık etmeninin ağaçlara bulaşmasını önlemektedir. Bordo bulamacının hazırlanışı hakkında İl Müdürlüğümüzde ayrıntılı bilgi verilmektedir” dedi.

Bordo bulamacının elma ve armut ağaçlarında kara leke, armut ağaçlarında memeli pas, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz ağaçlarında dal yanıklığı, diğer meyve ağaçlarında kök çürüklüğü, bağlarda ölü kol, bağ antraknozu, bağ mildiyösü gibi hastalıklara karşı kullanıldığını belirten Sarı, meyve ağaçlarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olduğunu, ilimiz için uygun olan dönemin kaçırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)