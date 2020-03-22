Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85796
ALTIN
315.616
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6199
EURO
6.9986

Meyve ve sebzeler elle seçilemeyecek

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ticaret Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı yeni önlemleri açıkladı. Yılmaz, sebze pazarlarında gıda, meyve ve sebze satışlarının serbest olacağını, elbise, ayakkabı, hurda ve hırdavat satışlarının ise yapılmayacağını söyledi.

Meyve ve sebzeler elle seçilemeyecek

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ticaret Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı yeni önlemleri açıkladı. Yılmaz, sebze pazarlarında gıda, meyve ve sebze satışlarının serbest olacağını, elbise, ayakkabı, hurda ve hırdavat satışlarının ise yapılmayacağını söyledi.

22 Mart 2020 Pazar 19:20
Meyve ve sebzeler elle seçilemeyecek

Erdoğan Yılmaz, Bakanlık tarafından alınan önlemler kapsamında market, manav ve pazar yerlerinde yaş meyve ve sebzelerin tüketiciler tarafından artık elle seçilemeyeceğini ayrıca pazar tezgahları arasındaki mesafenin de mümkün olduğunca geniş tutulacağını kaydetti.

Oda Başkanı Yılmaz, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

“- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.”

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Belediyesi tarafından da pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtılacağını ifade ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da Çorum’da koronavirüse karşı aldığı yoğun tedbirler ve pazar yerlerine dezenfektan sebilleri yerleştirdikleri için teşekkür ederken, pazarcı esnafını ise kurallara uymaya davet etti. Yılmaz, kurallara uymayan esnafa da satış izni verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Bakan Koca:' 9 yeni vefatımız var. Toplam vaka sayımız 1236'
Bakan Koca:' 9 yeni vefatımız var. Toplam vaka sayımız 1236'
“İbretlik hikâyeler”
“İbretlik hikâyeler”
Down sendromlu gence destek
Down sendromlu gence destek
Hamza Kaçar annesini kaybetti
Hamza Kaçar annesini kaybetti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim