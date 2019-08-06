Meydanın adı “Kadeş Barış Meydanı” oldu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde kent meydanına “Kadeş Barış Meydanı” ismi verilmesine ilişkin AK Parti Grubu’nun önergesi görüşüldü.

Önerge öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, meydana Kadeş adının verilmesinin şehir adına önemli bir netice doğuracağını belirterek, “Kadeş, milattan önce 1274’de yapılan dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasıdır. Dünyada barış ve kardeşlik denilince akla ilk Kadeş gelir” dedi.

Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde meydana “Kadeş” adının yakışacağını her platformda söylediğini kaydeden Aşgın, “Gerçekten de bu isim meydana yakışacak. Toplumun tüm kesimleri ve basınımız bu ismin heyecanı içerisindeydi. Bizler her zaman bu şehri beraber yöneteceğiz demiştik. Çorum dünyanın merkezi, aynı zamanda sahabeler şehri ve barışın ve kardeşliğin de şehridir. Birleşmiş Milletler’in duvarında Kadeş Barış Anlaşması’nın tabletleri asılıdır. Adaylığım sürecinde tüm bunları söylemiştim. Meydana Kadeş ismi çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel de meydana Kadeş adının verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

2 Temmuz’da düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısı’nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 1980 Temmuz’unda Çorum’da yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için Meclis’te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ve sonrasında düzenlenen panele Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın konuşmacı olarak katılmasının önemli olduğunu kaydeden Özdel, “Tüm bunlar Çorum’da eşit ve bir arada yaşamak için önemli gelişmelerdin” dedi.

Konuşmasının devamında Kadeş’in tarihi önemine de değinen Özdel, “Bu anlaşma metninde imparatorların yanı sıra eşlerinin de imzaları var. İki tarafın eşitliğine dayanan bir anlaşma. Bu nedenle Çorum’un bütün yurttaşlarının eşit şekilde mutlu ve huzurlu bir kentte yaşamalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından meydana “Kadeş Barış Meydanı” adının verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Taner ŞİMŞEK)