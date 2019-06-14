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“Meydandaki çökmeler giderilecek”

Çorum’un prestij projelerinden bir tanesi olan Kent Meydanı’nı inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, meydandaki küçük çaplı aksaklıkların yüklenici firma tarafından giderildiğini belirtti.

“Meydandaki çökmeler giderilecek”

Çorum’un prestij projelerinden bir tanesi olan Kent Meydanı’nı inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, meydandaki küçük çaplı aksaklıkların yüklenici firma tarafından giderildiğini belirtti.

14 Haziran 2019 Cuma 22:40
“Meydandaki çökmeler giderilecek”

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile birlikte Kent Meydanı’nda incelemeler yapan Aşgın, geçici kabulün yapılmasının ardından meydanda çeşitli göçmelerin meydana geldiğini, bu göçüklerin yüklenici firma tarafından yapıldığını ifade etti. Yüklenici firmanın 18 aylık teminat süresinin devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın meydan içerisinde yer alan 2 iş yerinden bir tanesinin millet kıraathanesi yapılacağını diğerinin ise kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir çökmenin meydana geldiğini belirten Başkan Aşgın “Çorum Belediyesi’nin önemli yatırımlarından biri olan Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı 08.02.2018 tarihinde teslim alınarak hizmete açılmıştı. Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkının geçici kabulü yapıldıktan sonra meydanda oluşan küçük çaplı çökmeler tespit edilmişti. Bu kusurlar yüklenici firmaya yaptırıldıktan sonra yeniden çökmeler meydana gelmiştir. Bu husus yüklenici firmaya bildirildi, firma Ramazan bayramı sonunda gelip meydandaki çökmeleri yapacaktır. Söz konusu işin sözleşmede yer alan 18 aylık teminat süresi devam etmekte olup, yüklenici yapmadığı takdirde namı hesabına belediye tarafından yaptırılacaktır. Öte yandan meydan içerisinde yer alan 2 iş yerinden 1 tanesi daha önceden de belirttiğimiz gibi millet kıraathanesi olacak bir diğerini ise kısa süre içerisinde ihaleye çıkartacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun meydanın eksikleri tam olarak bitmeden teslim almayacağız” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

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