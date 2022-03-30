Meydan Sosyal Tesisleri Açılıyor 

Çorum Belediyesi Türkiye’de örnek bir sosyal tesisi Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum’a kazandırdı. Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabilecekleri Meydan Sosyal Tesisleri Engelsiz Kafe 4 Mart Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Tesisin resmi açılış töreni ise 01 Nisan Cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek.

Meydan Sosyal Tesisleri’nde yaptıkları çalışmayla burayı çok özel bir mekan haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Burası bizim seçim dönemi taahhütlerimiz arasında yer alan ve çok önem verdiğimiz bir tesisimiz. Burayı, engelli kardeşlerimizin her türlü engelini düşünerek dizayn ettik. Engelli kardeşlerimizin yanı sıra tüm hemşehrilerimiz de buradan istifade edebilecek” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kafe içerisinde yer alan hediyelik ve süs eşyalarının da Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılığını belirtti. Başkan Aşgın, cuma günü saat 11.00’de yapılacak olan resmi açılış törenine Çorum halkını davet etti.



