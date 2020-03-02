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“Mevzu vatansa, gerisi teferruattır”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı’na Çorumlu esnaf ve sanatkârlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

“Mevzu vatansa, gerisi teferruattır”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı’na Çorumlu esnaf ve sanatkârlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:40
“Mevzu vatansa, gerisi teferruattır”

Türkiye’nin 81 şehrinde olduğu gibi Çorum’da da Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek açıklamaları düzenlendi. ÇESOB’ta gerçekleştirilen açıklamaya ise Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf odası başkanı katıldı.

Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin şehitlerimizin ruhuna okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şu açıklamayı yaptı:

"Şu an 81 şehrimizde Türkiye’nin önde gelen odalar, borsalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları olarak, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.

Suriye'nin İdlib bölgesinde haince saldırıya uğrayan ve pusuya düşürülen kahraman Mehmetçiklerimiz'den şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Bu amaçla başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekâtı’nı destekliyoruz. 'Mevzu vatansa, gerisi teferruattır' diyen tüm STK’lar olarak bugün daha bütünüz, daha biriz. Cenab-ı Allah ülkemizi şerlerden korusun, askerlerimizi muzaffer eylesin. Milletimizin başı sağolsun.”

Açıklamanın ardından ise ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları Mehmetçiğe Saygı Yürüyüşü’ne hep birlikte katıldılar. (Haber Merkezi)

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