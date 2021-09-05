“Mevsimsel depresyon kişinin enerjisini düşürür”

MEVSİMSEL DEPRESYON

Depresyon, çoğu kişi tarafından yanlış bilinen ağır bir psikolojik rahatsızlıktır.

Mevsimsel depresyon ise geçici bir süre ile görülen mevsim değişikliğine kişinin metabolik olarak verdiği tepkiye bağlı depresyon türlerinden biridir. Bu depresyon türünün çoğunlukla sonbahar ve kış aylarında yaşandığı görülebilir. Ancak mevsimlere bağlı olarak kişinin yaşam şartlarında değişiklik gözlenmesi, bir yerden başka bir yere gidecek olması gibi etkenler de mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşanmasına yol açabilir.

Bu depresyon türü, daha çok havaların soğumaya başladığı, sosyal aktivitelerden uzaklaşarak herkesin vaktini daha fazla evde geçirdiği kış aylarında artmaya başlar. Örneğin yazın akşamları balkonda ya da terasta oturup güzel bir çay keyfi yapmak, arkadaşlarla sohbet etmek keyifli aktiviteler arasındadır. Kış geldiğinde ise balkonda ve terasta oturmak ve gece dışarıda vakit geçirmek daha zordur. Soğuğa karşı korunmak zorunda olmak, daha az gün ışığı almak, hareket kısıtlılıkları, soğukta yolculuk yapmanın zor olması gibi birçok faktör duygu durum değişikliklerine yol açabilir.

Bu nedenle de kişiler, kendini kötü hissetmeye, enerji düşüklüğü yaşamaya başlar.

MEVSİMSEL DEPRESYON BELİRTİLERİ

Belki çoğu kişinin yaşadığı ama farkında olmadığı mevsimsel duygu durum bozukluğu şu belirtileri gösterir:

En basit işleri yapmak için bile enerjisini toplayamama

Kendini sürekli halsiz hissetme

Eskiye oranla daha fazla yemek yeme ihtiyacı duyma

Gün içinde uyuyarak vakit geçirme

Sosyalleşmekten uzaklaşma

Dengesiz beslenmeye bağlı kilo artışı

Sabahları erken kalkmakta ya da her zamanki saatinde uyanmakta zorlanma

Olumsuz düşüncelere kapılma ve hayattan zevk almamaya başlama

Dikkat gerektiren bir iş yapacağı zaman kendini ona vermekte zorlanma

Bu belirtileri gösteren kişilerin mevsimsel depresyon geçiriyor olabileceği düşünülebilir. Eğer bütün bunlar her sonbahar döneminde kendini gösteriyorsa kronik anlamda mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşandığı ifade edilebilir.

Bu depresyon türü, kalıcı depresyondan farklı olarak mevsim şartlarının getirdiği kısıtlamalar geçtiğinde ortadan kalkar. Ancak yine de yılın 6 ayı sürecek bir depresyon kişinin günlük enerjisini düşürür ve genel olarak hayat akışını olumsuz etkiler. Bu durumu yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden alanında yetkin psikologlara başvurması gerekmektedir.

