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Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları görüşüldü

Mevsimlik tarım işçisi olarak bulundukları illerden başka illere gelen işçiler ve ailelerinin durumları ile yaşadıkları sıkıntıların ele alındığı toplantı Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları görüşüldü

Mevsimlik tarım işçisi olarak bulundukları illerden başka illere gelen işçiler ve ailelerinin durumları ile yaşadıkları sıkıntıların ele alındığı toplantı Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi.

07 Şubat 2020 Cuma 00:17
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları görüşüldü

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu İl Koordinatörü, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş bir sunum gerçekleştirerek önceki dönemlerde yapılan çalışmaları ve 2020 yılında hazırlanacak eylem planı hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden Çorum’a gelen vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü. Alınacak tedbirlerin doğru anlaşılması ve uygulanması için tedbirlerden sorumlu kurum ve kuruluşlarca; işçilere, tarım aracılarına, işverenlere ve yöre halkına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması kararlaştırılarak toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

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