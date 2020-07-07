“Mevsimlik tarım işçilerinin problemleri hafifletilmeli”

Tarımsal üretimin ve gıda tedarik zincirinin devamlılığının sağlanması için mevsimlik tarım işçilerinin rolünün yadsınamayacağını belirten Kurşun, bu açıdan alınması gereken önlemler ve yapısal değişikliklerin çok boyutlu ve çok aktörlü olması gerektiğini vurguladı. Özellikle salgın sonrası dönemde mevsimlik tarım işçilerinin 6 aya yayılan hareketliliği göz önüne alındığında tarımsal üretimin yoğun olduğu ve mevsimlik gezici tarım işçilerinin bulunduğu illerde farklı aktörlerin temsiline açık, yerel ihtiyaçları tespit edip uygulamaları ona göre düzenleyecek, denetleme ve yaptırım yetkisine sahip bir koordinasyon kurumunun işlevselleşmesi gerektiğini anlatan Kurşun, ekonomik önlemler açısından çiftçiye ürün desteği, pazara sorunsuz erişim, işçiye ayni ve parasal destek sağlanmasının mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı maddi problemleri hafifleteceğini anlattı.

Osman Kurşun açıklamasında şunları ifade etti: “Pandemi sürecinde işsiz kalan ve herhangi bir sosyal yardımdan yararlanamayan geçici işsizlerin tarımsal işlere yönlendirilmesi, çeşitli sosyal güvenlik haklarından yararlanmasına olanak sağlayan önlemlerin hayata geçirilmesi gerekir. Bu çerçevede il ve ilçe düzeyinde bulunan İŞKUR müdürlükleri koordinasyonunda ihtiyaç duyulan işgücünün arz ve talebi bir araya getirebilir.

Mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik iş güvenliğinin arttırılması, tarla çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maske ve eldiven temini, sosyal izolasyonun ve sosyal mesafenin sağlanması önem arz etmektedir. Mevsimlik tarım işçileri ile beraber gelen çocukların eğitimlerini devam ettirebilmeleri için işçilerin yoğun bulunduğu bölgelerde özellikle uzaktan eğitimin en önemli parçası olan Wi-Fi bağlantısı ve bilgisayarın bulunduğu ortamların oluşturulması, ders ve yardımcı kitap temini ile bu çocukların sınavlara katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen önlemler ve politika önerileri doğrultusunda Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerine yönelik atılması gereken adımlar birden fazla kurumun ve bakanlığın etkili koordinasyonunu zorunlu kılmaktadır. Karar alıcı mercilerin tarımsal üretim için büyük önem taşıyan ancak en kırılgan ve en güvencesiz iş sektörlerinden biri olan mevsimlik tarım işçiliği için kapsamlı ve etkili önlemler alması ve bu önlemlerin uygulanması konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumların birlikte çalışmasını sağlaması zaruridir” dedi. (Haber Merkezi)