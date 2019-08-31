Mevsimlik Tarım İşçilerine kalıcı çözümler projesi kapsamında, mevsimlik çadır işçilerinin çadırlarının olduğu alanda yemek verildi. Karacaköy kırsalında gerçekleştirilen organizasyona protokol mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin, sağlık eğitim ve barınma sorunlarının yol açtığı sorunlardan bahseden proje faaliyet kordinatörü Numan Karaca, böyle bir organizasyon ile sivil toplum, kamu ve mevsimlik tarım işçileri arasındaki diyalogu artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Çorum Eğitim Kültür Araştırma (Çekader) Derneği Başkanı Osman Yüztgenç de mevsimlik tarım işçilerinin yaşamsal sorunlarının tamamının bir projeyle çözülemeyeceğini ancak bunun bir başlangıç vesilesi olacağını dile getirdi. Yüztgenç; Van, Urfa, Mardin, Adana ve Antalya’da yapılacak çalıştaylardan çıkan sonuçlarla mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına önerileri gerekli mercilere ileteceklerini kaydetti.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan proje faaliyet koordinatörü Numan Karaca,

Çorum’un sürekli göç veren bir il olduğunu, köylerde ve ilçelerde nüfusun giderek azalırken halkın genel geçiminin tarımsal faaliyetler olduğunu dile getirdi. Karaca, “Ekili alan büyüklüğünde Çorum’un Türkiye de 5. sıradadır. Bu durum dışarıdan tarım işçisi hizmeti almayı zorunlu hale getirmektedir. Ancak dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçileri de çalışma şartlarının kötü olmasından şikayetçidirler.

Kurumlar bu alanda ne gibi hizmetler üretilmesi gerektiğini tam olarak bilememektedirler. Tarafların birbirleri ile diyalogları yoktur. Tarımsal üretim için bir yerden bir yere göç eden ve sezon bitimi evlerine geri dönen işçiler için mevsimlik göçmen tarım işçisi kavramı kullanılmaktadır. Dünya Çalışma Örgütü’nün 2007’de yayımladığı raporda; sürdürülebilir tarımsal üretimin kalbi olarak tanımlanan mevsimlik tarım işçilerinin, dünyada 1,1 milyar tarım iş gücünün yaklaşık 450 milyonunu oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Türkiye Türkiye’nin kalkınmasında ve nüfusun önemli bir bölümünün geçiminin sağlanmasında etkili olan tarım sektörü, 5 milyon 400 bin kişi ile istihdam edilen iş gücünün yaklaşık % 21,5’ini oluşturmakta olup bunun yaklaşık yarısını mevsimlik işçiler, 485 binini ise gezici mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu işgücünün içerisinde kadınlar ve çocuklar önemli bir bölümü oluşturmakta ve de kadınların dağılımda ağırlığı artmaya devam etmektedir. Bu işçiler genellikle kırsal alanda yaşayan, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamış, kalmış, nitelikli mesleki eğitimi ve donanımı olmayan yoksul kimselerdir. Dünyada mevsimlik tarım işçilerinin %60’ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, en az %80’inin sosyal güvencesinin bulunmadığı ve %70’nin tarlalarda çocuklarıyla birlikte çalıştıkları çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Toplumun dezavantajlı gruplarından olan mevsimlik tarım işçileri insana yaraşır bir yaşam ve iş ortamı edineceklerdir.

Araştırma bulguları; mevsimlik tarım işçilerinin uygunsuz barınma koşulları, temiz içme ve kullanma suyuna erişemedikleri, tuvalet ve kanalizasyon sistemlerinden yoksun ortamlarda yaşadıklarını, yetersiz ve dengesiz beslendiklerini göstermektedir. Kaza ve yaralanmalar, üreme sağlığı sorunları, pestisit etkilenimi, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişememe nedeniyle erken ölüm ve hastalıklara maruziyetleri de daha sıktır. Bu bulgular çalışma koşullarının en kötü biçimini yaşayan ve sosyal dışlanmaya maruz kalan bir grup olarak ele alınabileceğini de düşündürmektedir.

Mevsimlik tarım işçilerinin kayıtdışı, iş garantisi olmadan ve sosyal güvencesiz çalıştırılmaları sömürülmelerini kolaylaştırmaktadır. Yaptıkları işlerin doğası gereği bazı dönemler mevsimlik tarım işleri bulunamamakta ve işçiler işsiz kalmaktadır. Bu nedenle mevsimlik tarım işçileri için aynı yıl içinde birden fazla işverenle çalışmak zorunluluğu doğduğu söylenebilir. İşçiler günde 10 saati aşan sürelerde ve kötü çalışma koşullarında çalıştırılmaktadır. Çalıştıkları alanların çevresel tehlikelere açık, yaptıkları işlerin ise direk kimyasal maddelerle temas etme ve iş kazası geçirme açısından riskli işler olmasına rağmen işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırıldıkları görülmektedir.

Proje ile Çorum Merkez ve 2 ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri ve etkin karar vericilerin haklar ve sorumluluklarla ilgili bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda kurulacak olan sosyal ağlar ile diğer bölgelerdeki çalışanlar ve karar vericiler için örneklik teşkil edecektir. Projemiz ile toplamda 60 mevsimlik tarım işçisi, 30 köyün halkı ve yöneticileri, 2 ilçenin halkı ve yöneticileri, Merkez ilçe halkı, sivil toplum kuruluşları ve yöneticileri proje konusu eylemlerden bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca kurulacak olan irtibat noktası ve ağı ile hem çalışanlar hem de karar verenlerin kaynağa ulaşımı ve faydalanmaları açısından son derece verimli olacaktır. Teknik ve yönetim kapasitelerinde ki artış ise yine proje eylemlerinden olan çalıştaylar ile sağlanacaktır dedi.(Haber Merkezi)