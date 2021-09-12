Mevsimlik tarım işçileri aşılandı

Şanlıurfa'dan gelip tarla kenarlarında kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması için Çorum Ziraat Odası seferber oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kenti ziyaret ederek, mobil aşılama ekipleri ile birlikte Kovid-19 aşı çalışmalarına katıldı.

Çorum Valiliği ve Çorum Ziraat Odası tarafından organize edilen aşılama çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları tek tek ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, sağlık çalışanları tarafından yürütülen aşılanma çalışmaları hakkında bilgi aldı, aşılanan mevsimlik işçileri ile sohbet etti.

Vali Çiftçi, mevsimlik işçilere Kovid-19'la ve aşının hastalıkla mücadeledeki etkisini anlatarak, “aşı karşıtlarını” da ikna etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Deliler Köyü civarında soğan sökme işinde çalışan yaklaşık 120 tarım işçisinin aşılandığını söyledi.

Mevsimlik işçilerin iş yoğunluğu nedeniyle aşı için hastane ya da sağlık merkezlerine gidemediğini belirten Sayan, "Mevsimlik işçilerimiz sürekli çalışmak için tarlaya gittiklerinde dolayı aşıya gelemedikleri için biz de böyle bir organizasyon yapmak istedik. Onlara çalıştıkları tarlalarda ve çadırlarında aşı yaptırıyoruz. Herkesin bir an önce aşı olmasını ve bu hastalığı yenmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür eden Sayan, Çorum'da mevsimlik işçilerin belirlenen program dâhilinde aşılanmaya devam edeceğini söyledi.

Tarım işçileri ise ekiplerin çalıştıkları tarlalara ve kaldıkları çadırlara kadar gelip aşı yapmalarından duydukları memnuniyeti belirttiler.

(Haber Merkezi)

