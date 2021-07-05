Mevsimlik işçilerin çocukları doyasıya eğlendi
Çorum Belediyesi, bu kez de Çorum’a mevsimlik işçi olarak gelen ailelerin çocuklarını doyasıya eğlendirdi. AHL Park eğlence merkezi ve Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.
Güncel 05.07.2021, 19:49
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Çorum Belediyesi, mevsimlik iş için Çorum’a gelen ailelerin çocuklarına yönelik eğlence programı düzenledi. Aileleri tuğla fabrikalarında çalışan 30 çocuğa yönelik AHL Park ve Buhara Kültür Merkezinde eğlence alanlarında düzenlediği etkinlik çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk şenlikleri ve etkinliklerinin ardından çocuklar bowling oynadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak onların sevincine ortak oldu. Doyasıya eğlendikleri bir günün ardından kendileri için hazırlanan ikramlar ve hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
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