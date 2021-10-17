“Mevlid Kandili, sağlık, barış ve huzur getirsin”
CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Peygamberimizin fakirin, ezilenlerin ve mazlumun her zaman yanında olduğunu dile getirerek, O’nun gösterişten, büyük saraylardan, göğe meydan okuyan şaşaalı binalardan uzak durduğunu, hayatının her yönüyle örnek alınması gerektiğini kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mevlid Kandili'nin, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.
CHP İl Başkanı Tahtasız, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tahtasız, Peygamberimiz’in (SAV) fakirin, ezilenlerin ve mazlumun yanında olduğunu dile getirerek, "Sevgili Peygamberimiz gösterişten, büyük saraylardan, şaşaalı binalardan uzak durmuştur. Peygamberimiz alçak gönüllülüğü ile halkının en değer verdiği kişi haline gelmiştir. Aynı zamanda hiçbir zaman krallık taslamamış, doğruluktan sapmamıştır. Sevgili Peygamberimiz (SAV) hayatıyla örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.
Tahtasız, mesajının devamında şunları söyledi:
“Sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi insanı yücelten ahlaki değerlerin en güzelleri Peygamberimizde toplanmıştır. İnsanlığı ayakta tutan, insanı mükemmel kılan ve yücelten kuşkusuz ki ahlaki değerlerimizdir. Mevlid Kandili dolayısıyla bir kez daha hatırlayalım ki; barış, dostluk, kardeşlik, eşitlik, hakça paylaşım, doğruluk, dürüstlük gibi üstün ahlakı temsil eden Sevgili Peygamberimizi sözde değil özde anlama zarureti vardır. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının mübarek Mevlid Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ederek hayırlara vesile olmasını dilerim."
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Eyüpspor
|9
|17
|4. Kocaelispor
|8
|16
|5. Bandırmaspor
|9
|15
|6. Erzurumspor
|8
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|8
|10
|13. Manisa FK
|8
|9
|14. Boluspor
|7
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|8
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Atletico Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2