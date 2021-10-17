“Mevlid Kandili, sağlık, barış ve huzur getirsin”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mevlid Kandili'nin, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tahtasız, Peygamberimiz’in (SAV) fakirin, ezilenlerin ve mazlumun yanında olduğunu dile getirerek, "Sevgili Peygamberimiz gösterişten, büyük saraylardan, şaşaalı binalardan uzak durmuştur. Peygamberimiz alçak gönüllülüğü ile halkının en değer verdiği kişi haline gelmiştir. Aynı zamanda hiçbir zaman krallık taslamamış, doğruluktan sapmamıştır. Sevgili Peygamberimiz (SAV) hayatıyla örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, mesajının devamında şunları söyledi:

“Sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi insanı yücelten ahlaki değerlerin en güzelleri Peygamberimizde toplanmıştır. İnsanlığı ayakta tutan, insanı mükemmel kılan ve yücelten kuşkusuz ki ahlaki değerlerimizdir. Mevlid Kandili dolayısıyla bir kez daha hatırlayalım ki; barış, dostluk, kardeşlik, eşitlik, hakça paylaşım, doğruluk, dürüstlük gibi üstün ahlakı temsil eden Sevgili Peygamberimizi sözde değil özde anlama zarureti vardır. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının mübarek Mevlid Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ederek hayırlara vesile olmasını dilerim."