Mevlid-i Nebi Gecesi’nde Müftülük’ten özel program

İl Müftülüğü tarafından Ulucami’de geçtiğimiz Cuma akşamı Mevlid Kandili özel programı düzenlendi. Mevlid Kandili dolayısıyla yatsı namazı öncesinde Ulucami’deki programda İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından “Peygamberimiz ve Aile” konulu vaaz verildi.

Vaazın ve ezan okunmasından sonra kılınan yatsı namazından sonra ise İl Müftülüğü İlahi Korosu’nun seslendirdiği ilahi ve kasidelerle devam eden Mevlid Kandili programı, Mevlid-i Şerif okunması ve Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı dua ile son buldu.

Hz. Peygamber (SAV)'e sonsuz salat ve selamlar getirilerek büyük bir coşku ve dualar ile mübarek gece ülke genelinde milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilmiş oldu.

(Volkan SINAYUÇ)