Mevlana İlkokulu’na “Sıfır Atık Kütüphanesi” kuruldu

Çorum Valiliği, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Kadın Kolları işbirliği ile yapılan Mevlana İlkokulu Sıfır Atık Kütüphanesi’nin açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” kapsamında geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan kütüphanenin açılışına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türk Diyanet Vakfı Kadın Kolları yönetici ve üyeleri katıldı. Törende Sıfır Atık Kütüphanesi’nin açılışını yapan yetkililer daha sonra hem kütüphaneyi gezdi hem de okul yetkililerinden bilgi aldı.

TDV Kadın Kolları tarafından kitap yardımı yapılan kütüphanenin içerisinde bulunan resimlerin ise TDV Kadın Kolları gönüllüleri tarafından dizayn edildiği öğrenildi.

Kütüphanenin açılışına katılan Vali Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ve diğer yetkililer daha sonra ise Mevlana İlkokulu’nda Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurs çalışmaları sergisini ziyaret ederek bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

