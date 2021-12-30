Mevduatlarda TMSF garantisi üst limiti arttı

Ekonomi yönetiminden 'kur korumalı mevduat sistemi'nin ardından bir adım daha geldi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi.

2022 yılından itibaren geçerli olacak kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.

(Haber Merkezi)

