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“Mevcut iktidar enflasyonda çözümün bir parçası olamaz”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5,46 artarken, enflasyon yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise Mart’ta aylık yüzde 9,19 artarken, yıllık olarak yüzde 114,97'ye çıktı.

Güncel 06.04.2022, 18:20
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“Mevcut iktidar enflasyonda çözümün bir parçası olamaz”

Enflasyonun yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına ise Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu’dan eleştiri geldi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Barış Coşgunsu, TÜİK yüzde 61, bağımsız araştırmacılar ise yüzde 142 enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini Gelecek Partisi olarak iktidarımızın ilk döneminin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz” dedi.

Son aylarda şekere yüzde 320, motorine yüzde 260, benzine yüzde 250, otogaza yüzde 230, ayçiçek yağına yüzde 210, elektriğe yüzde 170, mutfak tüpüne yüzde 150, una yüzde 140, ete ve süte yüzde 130 zam yapıldığını vurgulayan Coşgunsu, “Allah'tan Cumhurbaşkanımız ekonomist ve hamdolsun vatandaşını söz verdiği gibi enflasyona ezdirmiyor. Ya ezdirseydi halimiz ne olurdu?” diye sordu.

Vatandaşın mutfağında her gün 2-3 tencere kaynarken artık bir tencerenin bile zor kaynadığını kaydeden Barış Coşgunsu, “Enflasyonu TÜİK’e değil, vatandaşa sorun. Yazık bu millete. Halkımız bu yaşananları hiç mi hiç hak etmiyor” diye konuştu.

Ülkelerin enflasyon rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin Libya, Etiyopya, Zambia ve Angola gibi ülkelerle aynı seviyelere geldiğini aktaran Coşgunsu, enflasyonla samimi bir mücadeleye başlanacağının acilen ilan edilmesini istedi.

Mevcut iktidarın, şimdiye kadar savunduğu kara cahil iktisat teorilerinin yanlış olduğunu artık itiraf etmesinin zamanının geldiğini söyleyen Barış Coşgunsu, “Gelecek Partisi olarak iyi niyetle bu uyarıları yapıyor olsak da, bu iktidarın tek bir önceliği var, o da iktidarda kalmak. O nedenle bu iktidar çözümün bir parçası olamaz, zira bizzat varlığıyla sorunun ta kendisidir” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

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