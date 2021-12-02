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Metruk binalar denetlenecek

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, olağanüstü olarak toplandı.

Güncel 02.12.2021, 19:16
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Metruk binalar denetlenecek

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi ve metruk binaların kontrol altına alınması konusunda kararlar alındı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. 2021/47 nolu karara göre; tüm dünyada yeni varyantları ile halkın sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek, kontrol altında tutabilmek, vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla İlimizde birçok tedbire başvurulduğu hatırlatıldı. 
Bu kapsamda salgın ile mücadelede en önemli unsur olan maske, mesafe, hijyen konularında çeşitli kamu kurumlarının personeli ile yürütülen saha denetimlerine devam edilmesine, koronavirüs PCR testi pozitif olan kişiler ile temaslı olan kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belirtilen süreler içerisinde karantina/izolasyon tedbirlerine uymalarına, İl Salgın Denetim Merkezi tarafından konuya ilişkin gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması kararları alındı. 
Toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın illere yolladığı genelge uyarınca metruk yapılarla ilgili kararlar da alındı. Buna göre insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların, uyuşturucu kaçakçılığı, kullanımı ve bu maddelerin saklanması veyahut gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılması sebebiyle kontrol altına alınmasının amaçlandığı ifade edildi. Bu kapsamda da şu kararlar alındı: “ a) Kolluk kuvvetlerince genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği belirlenen metruk binaların ivedilikle Belediye Başkanlıklarına/İl Özel İdarelerine bildirimlerinin yapılmasına, b) Bu şekilde tespit edilen binalarla ilgili Belediye Başkanlıklarınca/İl Özel İdaresi tarafından üç gün içerisinde mülk sahiplerine tebligat yapılmasına, c) Mülk sahiplerince en geç 30 gün içinde söz konusu binalarda giriş çıkışı engelleyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına veya binaların yıkılmasının sağlanmasına, ç) Binalara giriş çıkışı engelleyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmadığı veya can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden binalar hakkında yıkım işlemlerinin Belediye Başkanlıklarınca / İl Özel İdaresince başlatılmasına, d) Belediye Başkanlıkları/İl Özel İdaresi tarafından metruk bina tespit ve yıkım kararı ile ilgili işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi doğrultusunda karara bağlanarak ivedilikle yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesine, e) Yıkım süreci tamamlanıncaya kadar alınacak kolluk birimlerince güvenlik tedbirleri kapsamında sürekli asayiş devriye hizmetleri ve suçun önlenmesine yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir”
Ayrıca hem koronavirüs salgını ile mücadele hem de metruk yapılarla ilgili alınan  kararlarda gerekli hassasiyetin ilgili kurumlarca gösterilerek denetimlerin eksiksiz yerine getirileceği, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve alınan kararlara aykırılık olan eylem ve davranışlarda bulunanlara ise ilgili kanunlar uyarınca idari ve adli işlemlerin başlatılacağı da dile getirildi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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