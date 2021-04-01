Metruk binada yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 3. Cadde 29 numarada bulunan metruk evde çıkan yangın çevrede ikamet eden vatandaşları çileden çıkardı.

Binadan dumanlar yükselmesi üzerine vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. İki katlı metruk bina içerisine girerek yangını söndüren itfaiye personeli, dumanın bilinçli olarak yakılmış ateşten çıktığını dile getirdi.

Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgi toplayan polis ise yangının metruk eve giren çocuklar tarafından çıkarıldığı bilgisine ulaştı. Binaya sık sık çocukların ya da bağımlıların girdiğini ve korku içerisinde olduklarını dile getiren vatandaşlar binaya girişlerin kapatılması için önlemler alınmasını istedi.

(Haber Merkezi)

