Metrobüsün kahraman şoförleri Çorumlu çıktı

Önceki gün Marmara ve Ege'nin bir kısmını etkisi altına alan lodos fırtınası nedeniyle meteorolojinin uyarılarına rağmen dışarıda çalışmak zorunda olan moto kuryeler, savrulma tehlikesine rağmen İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalıştılar. Kuryeler şiddetli fırtına nedeniyle savrulma tehlikesi yaşadı. Köprünün direklerine sığınan kuryelerden bazıları ise tehlikeye rağmen geçmeye çalıştı. O anlarda İETT şoförleri moto kuryelerin fırtınada uçmaması için barikat oluşturdu.

Moto kuryelere barikat oluşturarak gönülleri fetheden İETT şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtsever’in Kargılı olduğu öğrenildi.



(Nurdan AKBAŞ)

