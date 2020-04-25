Metin Yücel’i kaybettik

Merhum Hüseyin Yücel ile Emine Yücel’in oğulları, Hüseyin ve Erk Yücel’in babaları, Meftun Yücel’in kardeşi, Mithat ve Melda Yücel’in ağabeyleri olan Metin Yücel’in, bir süredir kemoterapi gördüğü, bünyesinin zayıf kalkmasına bağlı olarak da kalbine yenik düştüğü öğrenildi.

Metin Yücel’in cenazesinin 28 Nisan 2020 Salı günü yurda getirilmesi, Çarşamba günü de Kuşsaray köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.