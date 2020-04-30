Metin Yücel gözyaşları arasında toprağa verildi

Uzun yıllardan beri Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan Metin Yücel’in cenazesi, gözyaşları arasında ata toprağına defnedildi.

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Emekli Albay Meftun Yücel’in kardeşi, Yüceller Yapı Malzemeleri Firması Sahibi Mithat Yücel ile Melda Yücel’in ağabeyleri, Hüseyin ve Erk Yücel’in olan 61 yaşındaki Metin Yücel, kemoterapi aşamasında zayıf düşmesi nedeniyle, geçen hafta sonu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesinin yurda getirilmesi önceki gece mümkün olabilmişti.

Metin Yücel’in cenazesi, dün Kuşsaray Cemevi önünde yapılan törenden sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız başta olmak üzere, çok sayıda dostu, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

(Özgür KOLUKISA)