Metin Usta’dan ikinci şube

Çorum’da yıllardır faaliyet gösterdiklerini ve çıkardıkların ürünlerin müşteriler tarafından beğenildiğini bu nedenle de yoğun talep aldıklarını kaydeden Metin Şahin, ihtiyaca göre ürün hazırlandığını belirterek, “Unlu mamullerden yaş pastaya, börek çeşitlerinden tatlı ve baklava çeşitlerine kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz ikinci işletmede de talebe göre hamur açılıp fırında az sayıda ürün pişiriliyor. Böylece tüketiciler her an sıcak ve taze ürün alıyor” dedi.

İşletmede börek ve poğaça çeşitleri, boyoz, gevrek, tatlı ve tuzlu-kuru pasta, yaş pasta, baklava çeşitleri başta olmak üzere her türlü unlu mamulü müşterilerin beğenisine sunduklarını belirten Şahin, ayrıca sütlü tatlı ve serpme kahvaltı çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi.

İmalathanenin halk açık olarak hizmet verdiğini dile getiren Şahin, temizliğe ve titizliğe büyük önem verdiklerini belirterek hiçbir zaman kaliteden de ödün vermediklerinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)