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Metin Usta’dan ikinci işyeri

Pasta-börek ve diğer unlu mamuller alanında “marka” haline gelen Metin Usta, Bahçelievler Melikgazi Caddesi’ndeki salonundan sonra, yoğun talep üzerine Hamit Kaplan Caddesi Adil Candemir Parkı karşısına ikinci işyerini açtı.

Güncel 15.06.2021, 19:57
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Metin Usta’dan ikinci işyeri

Çorum’da 1.5 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve ürünlerinin çok beğenildiğini, istenildiğinde talebe göre ürün hazırladıklarını belirten Metin Şahin, yaş pasta, börek, tatlı ve baklava çeşitleri yanında, poğaça, boyoz, gevrek, tatlı ve tuzlu kuru pasta, meşhur tereyağlı simit, sütlü tatlı gibi çeşitleriyle hizmet verdiklerini, ayrıca serpme kahvaltı çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. 
İmalatın halka açık olduğunu da vurgulayan Metin Şahin, hijyen konusunda büyük titizlik gösterdiklerini, kaliteden ödün vermediklerini ve deneyimli personelle hizmet sunduklarını ifade etti.

(Uğur GÖRKEM) 
 

#Metin Usta #Pastabörek #unlu mamuller
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