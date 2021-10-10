Metin Soylu, son yolculuğa uğurlandı

Çorum’un sevilen simalarından Metin Soylu, Tolamehmet Köyü yakınlarında kullandığı aracın tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan Soylu, olay yerine gelen ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kamil Soylu’nun oğlu, Fatma Soylu’nun eşi, Zafer, Emre ve Elif’in babaları olan Metin Soylu’nun vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde düzenlenen törenin ardından Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkan Yardımcısı Osman Soylu ve bazı parti yöneticileri, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Doğan, bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

